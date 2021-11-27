Предсказатель Мессинг предрек России преодоление экономического кризиса и расширение границ

Предсказания заслуженного артиста РСФСР Вольфа Мессинга всегда привлекали жителей Советского Союза, хотя многие относились к нему с опаской.

Некоторые пророчества Мессинга сбывались с точностью до дня, поэтому артисту доверяли. Мессинг родился в еврейской семье в небольшом городе под Варшавой. Подростком он выступал в бродячем цирке с иллюзионистами, а затем стал «эстрадным телепатом». Его психологические опыты по «чтению мыслей» были невероятно популярны.

Мессинг смог предсказать точную дату окончания войны, также ему приписывают предостережения сына Сталина от полетов на самолете, который в результате потерпел крушение. Артист заранее знал дату своей смерти и был в курсе, что проживет 75 лет.

Мессинг делал пророчества и на наши дни. Его предсказание на 2022 год буквально перевернуло представление о расширении границ России. Так, пророк говорил, что в новом году пандемия и нестабильная политическая ситуация не дадут расслабиться, а вот в 2023 году обстановка улучшится.

Иллюзионист предсказал России расширение без помощи военных конфликтов. Предполагается, что случится объединение республик в союз. Не исключено, что речь шла об интеграции РФ и Белоруссии в Союзное государство. Также Мессинг предсказывал, что Россия сможет найти ресурсы и возможности для преодоления экономического кризиса.

Ранее сообщалось о пророчествах Нострадамуса на предстоящий год. Некоторые прогнозы алхимика начали сбываться и удивили жителей Болгарии.