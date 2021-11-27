Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

ВСУ открыли минометный огонь по поселку шахты «Трудовская» на окраине Донецка

Армия
ВСУ открыли минометный огонь по поселку шахты «Трудовская» на окраине Донецка

Украинская армия обстреляла из минометов западную окраину Донецка, включая поселок шахты «Трудовская». Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным военных ДНР, бойцы ВСУ выпустили по населенному пункту14 мин калибра 82 миллиметра.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка – Донецк, поселок шахты "Трудовская", выпущено 14 мин калибром 82 миллиметра», — отметили в СЦКК.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки представители ДНР зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии. В результате обстрелов ВСУ были повреждены административные здания населенного пункта Ясиноватая, включая школу. На момент атаки детей в помещениях образовательного учреждения не было.

#донбасс #украина #всу #днр