ВСУ открыли минометный огонь по поселку шахты «Трудовская» на окраине Донецка

Украинская армия обстреляла из минометов западную окраину Донецка, включая поселок шахты «Трудовская». Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным военных ДНР, бойцы ВСУ выпустили по населенному пункту14 мин калибра 82 миллиметра.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка – Донецк, поселок шахты "Трудовская", выпущено 14 мин калибром 82 миллиметра», — отметили в СЦКК.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки представители ДНР зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии. В результате обстрелов ВСУ были повреждены административные здания населенного пункта Ясиноватая, включая школу. На момент атаки детей в помещениях образовательного учреждения не было.