Легенда «МЮ» Фергюсон не согласовывал переход Рангника в клуб АПЛ

Приглашение немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» не было согласовано с легендой клуба Алексом Фергюсоном.

Как отмечает британский таблоид Daily Mirror, инициатором приглашения 63-летнего специалиста стал исполнительный вице-президент «красных дьяволов» Эд Вудворд.

Ранее стало известно, что Рангник и английский клуб готовы заключить контракт на полгода. Отмечается, что после окончания сезона-2021/22 немец останется в команде в качестве консультанта. После 12 туров «Манчестер Юнайтед» идет на восьмой строчке в Английской премьер-лиге (АПЛ).