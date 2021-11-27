Директор шахты «Листвяжная» Махраков не признал вину в нарушении норм безопасности

Сергей Махраков не признал свою вину в нарушении правил промышленной безопасности после пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Об этом сообщил в ходе заседания кемеровского Центрального районного суда представитель СК России. Следствие считает, что Махракову было известно об опасной концентрации метана в горных выработках.

Правоохранители сообщают, что, находясь на свободе, Махраков получит возможность воздействовать на свидетелей, уничтожить необходимые для расследования улики, а также скрыться от правосудия. Прокурор поддержал ходатайство следствия. Директор шахты «Листвяжная» заверил суд, что покидать границы страны не собирается. Он попросил о домашнем аресте.