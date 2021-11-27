Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил россиян о «неоднородной» зиме

Жителей центра европейской части России ожидает "неоднородная" зима, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что в зимние месяцы будет много оттепелей и сильных морозов от −20 градусов. При этом в Москве прогнозируется порядка 10-11 оттепелей за сезон.

«Практически во всех регионах погода ожидается неоднородная, в значительной степени на европейской части страны. Это по-настоящему серьезная проблема, мы уже забыли о таком», — подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.

Гидрометцентр ранее также предупредил о возникновении погодных аномалий в Сибири. Например, в Красноярском крае показатели температуры воздуха могут опуститься до −34 градусов в абсолютном значении.