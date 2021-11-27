Мэр Прокопьевска уволен из-за банкета после трагедии в «Листвяжной», но остальных простили

Всего сутки понадобились мэру Прокопьевска, чтобы пройти путь от назначения главой города и обратно. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ночь с 26 на 27 ноября по местному времени отправил в отставку Вячеслава Старченко за банкет «на костях» погибших шахтеров в шахте «Листвяжная».

Видео пира во время траура в регионе, снятое руководителем новокузнецкого отделения «Движения За Правду» Тулигеном Адамовым, попало в Сеть: утверждается, будто на нем запечатлено празднество по случаю вступления Старченко в должность 25 ноября. В тот же день произошла трагедия, унесшая жизни 51 человека, четверо их которых — жители Прокопьевска. Закрытый банкет прошел в кафе «Лагуна», которым руководит экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина, сообщают журналисты.

«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей <...> Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — приводит слова главы региона его официальный Telegram-канал.

Среди узнанных присутствующих — депутат горсовета от «Единой России» Александр Григорьев, а также женщина, похожая на председателя горсовета Наталью Бурдину, избранную по спискам «ЕР». Никаких санкций в отношении них пока не последовало. Ни секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, ни председатель Госдумы от партийной фракции Вячеслав Володин ситуацию пока не прокомментировали.

Уже бывший мэр Старченко заявил, что «банкета никакого не было», и он сам ни на какой вечеринке не присутствовал, а видеозапись окрестил фейком — экс-чиновник планирует обратиться в полицию и лично встретиться с губернатором, чтобы прояснить ситуацию.

Никаких извинений от него кузбассовцы не услышали. А аккаунт Вячеслава Старченко в Instagram оперативно закрыли.

«Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю, кто автор этого видео», — заявил Старченко.

Цивилев, впрочем, настроен радикально. Он подчеркнул, что «у людей, которые были на том банкете, по видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать». Политолог Антон Хащенко считает решение губернатора верным.

«Оперативная (несмотря на то, что там уже глубокая ночь) и справедливая реакция кемеровского губернатора Цивилева на беспредел местных чиновников…», — отметил Хащенко в Telegram.

Однако громкое и оперативное увольнение мэра Старченко не отменяет того факта, что трагедия произошла из-за халатности в управлении предприятием. Судьба ответственных за пожар интересна куда более, чем отставка градоначальника по морально-этическим причинам.

Global Look Press / Kemerovo Region Government

Предсказуемая катастрофа

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль рассказал о более чем 900 нарушениях в «Листвяжной», выявленных с начала текущего года. Они связаны в том числе с системой противопожарной безопасности. Всего с января 2021-го на шахте провели 127 проверок и девять раз приостанавливали ее работу. Предприятие оштрафовали на общую сумму более чем в 4 миллиона рублей.

Шахта принадлежит одной из крупнейших угледобывающих компаний в России — холдингу «СДС», которым владеет миллиардер Михаил Федяев (входит в список Forbes-200). Некоторые активы компании, например, «СДС-строй», получают крупные госконтракты в Кузбассе. Сын Михаила Федяева Павел Федяев является первым зампредседателем комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры от «Единой России».

«Большое горе, невосполнимая потеря для нашего региона, для всех нас. Кузбасс скорбит», — заявил Федяев-младший в Instagram.

Global Look Press / Kemerovo Region Government

Реакция политиков

Депутат ГД от КПРФ Николай Харитонов призвал ужесточать трудовой кодекс и технику безопасности, увеличивать запас прочности на шахтах и «трясти частников». Николай Новичков от «Справедливой России — За правду» предложил «подумать над тем, чтобы бенефициар шахты выступил в Госдуме и дал разъяснения».

Лидер «СР — За правду» Сергей Миронов предположил, что владельцы шахты «выйдут сухими из воды» и обойдутся штрафом на компанию, которая «и так вся в долгах». После возможного тюремного срока для директора Сергея Махракова, арестованного утром 27 ноября (вину он не признал), компания наймет на эту должность нового человека, предполагает Миронов, а система безопасности на предприятии так и не изменится.

«Наплевательское отношение к безопасности производства, экономия на жизни и здоровье людей останутся. А значит и опасность новых трагедий сохранится. Это серьезная и неоднозначная правовая проблема, которая нуждается в тщательной проработке и законодательном регулировании. Оставлять все как есть нельзя, иначе эта череда катастроф никогда не прекратится», — написал председатель фракции «СР — За правду» в Telegram.

Подробнее о трагедии на шахте «Листвяжная» читайте в нашей статье.