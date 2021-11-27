Российская Федерация призвала партнеров из Франции и Германии продолжать совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В качестве комплекса мер по решению ситуации в Донбассе дипломат назвала безальтернативность исключительно мирного урегулирования, а также прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском как сторонами конфликта.

«Российская сторона как сопосредник мирного процесса призывает германских и французских партнеров продолжить совместные усилия, направленные на восстановление мирной жизни на востоке Украины», — подчеркнула Захарова.

Помимо этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что «нормандский формат» является другим механизмом урегулирования на Украине. По ее словам, цель этих переговоров заключается в содействии мирному процессу и контроле над исполнением Минских соглашений.

Ранее австралийский аналитик Джеймс О’Нейл рассказал, что США поощряют Украину за нарушение международных договоренностей. По его словам, такие действия могут привести к появлению опасной горячей точки в Европе.