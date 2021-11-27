Власти Москвы разработали новый алгоритм получения медотвода от вакцинации против COVID-19

Получить медицинский отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции по новому алгоритму смогут жители Москвы со 2 декабря, сообщили представители департамента здравоохранения столицы.

Инициатором создания нового механизма выступил Клинический комитет Москвы с целью обеспечения федерального законодательства. Ранее Минздравом был утвержден порядок выдачи и форма справок, на основании которых будет выдаваться медотвод от вакцинации против коронавируса. Новые правила вступают в силу с 1 февраля 2022 года. Однако в Москве решили начать отработку этого механизма со 2 декабря 2021 года.

Кроме того, для медотводов будет заранее сформирован цифровой регистр в специальной системе. Вместо QR-кодов граждане будут получать сертификаты с указанием противопоказаний, передает телеканал «360».