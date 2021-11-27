Политолог Погребинский считает, что Зеленский блефует при помощи заявления о «госперевороте»

Президент Украины Владимир Зеленский поставил себя в смешное положение, заявив о готовящемся в стране государственном перевороте. Соответствующим мнением поделился политолог Михаил Погребинский.

По словам эксперта, столкновение между Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым происходит пока что только в информационной сфере. Однако не факт, что конфликт не перерастет в открытую войну, подчеркнул политолог.

«Разговоры о причастности Ахметова к возможному госперевороту выглядят как сплошной блеф — якобы у Зеленского и его команды есть прослушка, что кто-то из чуть ли не депутатов звонит куда-то в Москву и говорит, что Ахметов может дать миллиарды на смещение президента. Этим заявлением Зеленский себя ставит в смешное положение», — указал он на истинное положение заявившего о «госперевороте» президента Украины.

По мнению политолога, украинский лидер блефует, говоря о «государственном перевороте». Тем не менее он заявил, что отношения между Зеленским и Ахметовым действительно оставляют желать лучшего.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся в стране государственном перевороте. По его словам, он запланирован на первый день зимы 2021 года.