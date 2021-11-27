Власти штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за роста заболеваемости COVID-19

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение до 15 января 2022 года в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Соответствующий документ опубликован на сайте губернатора. Власти штата приняли решение ввести чрезвычайное положение на фоне распространения коронавируса в Нью-Йорке, скорость которого достигла показателей апреля 2020 года. За последний месяц количество госпитализаций пациентов с COVID-19 достигло более 300 в день.

«Я объявляю чрезвычайное положение на всей территории штата Нью-Йорк до 15 января 2022 года», — сообщается в документе.

По данным Университета Джонса Хопкинса, ситуация с коронавирусом в США вновь начала ухудшаться. Число случаев заражения в стране выросло за неделю на 16%, составляя около 92 тыс. в сутки.

Президент США Джо Байден ранее принял решение ограничить авиасообщение с рядом африканских стран на фоне появления нового штамма COVID-19. Данная мера вступит в силу с 29 ноября, передает телеканал «360».