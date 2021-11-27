Правоохранители задержали гендиректора «Тольяттиазота» Бобкова в Самарской области

Правоохранители провели операцию по задержанию генерального директора «Тольяттиазота» (ТОАЗ) Андрея Бобкова в Самарской области.

Инцидент произошел перед внеочередным собранием в «ТОАЗ», которое организовал миноритарный акционер из компании «Уралхим». Отмечается, что до своего задержания Бобков отправил в СК РФ, ФСБ и прокуратуру заявление, где сообщил о якобы проникновении на территорию предприятия сотрудников ОМОН и Росгвардии.

По его словам, силовики заблокировали движение машин, которые вывозят и ввозят опасные химические вещества для производства. Гендиректор «ТОАЗ» предположил, что эту ситуацию подстроило руководство «Уралхим». Известно, что они находятся в состоянии многолетнего конфликта.