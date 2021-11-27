Премьер Японии Фумио Кисида допустил вероятность превентивных ударов по противникам

Японский премьер Фумио Кисида допустил возможность применения превентивных ударов по военным базам противника.

Глава правительства Японии выступил перед военными в лагере Асака сухопутных Сил самообороны страны. Он сообщил, что Токио будет рассматривать все варианты, требуемые для укрепления оборонных способностей.

Кисида также затронул тему КНДР. По его словам, упускать из вида продолжающееся развитие ракетных технологий Пхеньяна нельзя, в том числе появление у Северной Кореи сверхзвукового оружия.

Премьер напомнил, что КНР проводит усиление своего военного потенциала без должной прозрачности. Он пообещал сделать все необходимое для того, чтобы защитить воздушное пространство, территории и территориальные воды Японии.