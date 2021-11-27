ЕК запретила российскому авиаперевозчику «Скол» летать в Евросоюз

Еврокомиссия (ЕК) включила российскую компанию «Скол» в обновленный список авиаперевозчиков, деятельность которых запрещена в Евросоюзе из-за «проблем в области безопасности».

Из-за обнаруженных «серьезных проблем в области безопасности» в список внесли российский «Скол» и шесть других компаний. Всего перечень включает 97 компаний из разных стран. Из российских перевозчиков в список занесен только «Скол».

«Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты», — сообщается в релизе ЕК.

Согласно документу, попавшие в список авиаперевозчики могут получить разрешение на полеты в Европе, используя арендованные вместе с экипажем воздушные суда, при условии соблюдения стандартов безопасности.