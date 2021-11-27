Экс-глава МВД Аваков: Зеленский лишил страну миллиардов словами о перевороте

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота при участии бизнесмена Рината Ахметова повлекли за собой ущерб в миллиарды долларов, резюмировал бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Слова украинского лидера привели к падению акций всех украинских компаний на Лондонской бирже, пояснил Аваков в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

«В этот момент за два часа акции всех украинских компаний, не только ДТЭК Рината Ахметова, всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьезно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды. Я не хотел бы, чтоб наш президент был причиной таких ситуаций», — отметил экс-министр.

Недавно Зеленский информировал, что на 1 декабря на Украине был запланирован государственный переворот. Пресс-конференция Зеленского нанесла урон имиджу Украины. Из-за этого страна понесла огромные убытки. При этом нужно помнить, что в государстве проблемы с финансами, и в это время глава страны позволяет себе критиковать и нападать на крупный бизнес, подчеркнул Аваков.