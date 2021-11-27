Гендиректор МАГАТЭ Гросси попросил членов AUKUS отчитаться за свой проект

США, Австралия и Великобритания должны отчитаться за свой альянс в сфере безопасности AUKUS перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрит вопрос о передаче ядерных материалов и гарантий соответствия с Договором о нераспространении ядерного оружия в контексте AUKUS. По словам Гросси, секретариат МАГАТЭ не получал дополнительной информации от США, Австралии и Великобритании по поводу возможного влияния альянса на гарантии агентства в рамках нераспространения данных.

«Я напомнил трем сторонам об их обязательствах отчитываться в рамках их соглашений о гарантиях и дополнительных протоколов, которые могут относиться к реализации их гарантий в соответствии с этим проектом», — сказал Гросси.

Ранее после заключения альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией главы МИД стран Евросоюза осудили разрыв Канберры с Парижем договора по подводным лодкам, передает телеканал «360».