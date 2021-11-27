Новые законы вступят в силу с 1 декабря в России

Россиян ждут нововведения в законодательстве с 1 декабря. Иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев, а у родителей будет последний шанс подать заявление на перерасчет детских выплат.

Россияне до 31 декабря смогут подать заявление в личном кабинете портала «Госуслуги» на перерасчет ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Также с 1 декабря МИД России начнет применять закон об обязательном предоставлении иностранцами отпечатков пальцев. Мигрантам для трудоустройства необходимо будет сфотографироваться и пройти медосмотр.

Кроме этого, в декабре в России начнет действовать экстерриториальный принцип работы органов записи актов гражданского состояния. Таким образом жители страны смогут обратиться для регистрации в любой ЗАГС, передает «Российская газета».

С 30 декабря российским банкам будет запрещено проставлять в кредитных договорах отметки о согласии заемщика на оказание допуслуг. Центробанк получит право блокировать интернет-сайты мошенников без постановления суда.

Ранее Госдума одобрила повышение минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей с 1 января 2022 года, передает телеканал «360».