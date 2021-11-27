Уволенный в Кузбассе мэр Прокопьевска назвал видео с банкетом фейком

Экс-губернатор Кемеровской области Вячеслав Старченко, отправленный 26 ноября с поста мэра города Прокопьевска, назвал послужившие причиной его увольнения видео фейком.

Старченко в беседе с «Известиями» сообщил, что банкета не было, как и торжественных мероприятий по случай его назначения. Он отметил, что даже на видео видно, что его там нет.

«Там кого угодно можно написать. Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там», — сообщил он.

Снимал ролик абсолютно неизвестный ему человек, заявил Старченко. Он планирует обращаться в правоохранительные органы, а также встретиться с главой Кемеровской области Сергеем Цивилевым для того, чтобы прояснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что администрация Прокопьевска устроила банкет по случаю назначения Старченко на пост мэра. Спланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек.