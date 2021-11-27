Послы России и Китая: «Саммит за демократию» разжигает идеологический конфликт

«Саммит за демократию», организуемый Белым домом, разжигает идеологический конфликт и создает в мире «разделительные линии». Соответствующее заявление сделали послы России Анатолий Антонов и его коллега из КНР Цинь Ган.

Послы сделали это заявление через совместную статью, которую 26 ноября опубликовало издание The National Interest. В тексте сказано, что этот саммит разжигает идеологические конфронтации. Москва и Пекин решительно отвергают данный шаг.

Систему международных отношений необходимо строить в соответствии с уставом ООН, а не изменять ее на порядок, который «основан на правилах». По мнению представителей России и Китая, демократия является универсальным правом всех стран, а не прерогативой одного государства или группы.