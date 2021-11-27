Украинский политолог Ищенко: Киев не может воевать из-за устаревшего вооружения

Украинский политолог Ростислав Ищенко заявил, что Украина не способна воевать из-за допотопного вооружения.

Эксперт в беседе с ИА SM-News напомнил, что Украина приобрела турецкие беспилотники Bayraktar для использования против ополченцев. По его мнению, особого значения это не имеет.

Ищенко уверен, что без современной системы ПВО и современной авиации переломить ход военных действий в свою сторону не получится. Он отметил, что имеющееся у Украины ПВО — 30-летней давности, а те же самолеты преимущественно не летают.

Ищенко заявил, что Украина не может воевать из-за неверного внутриполитического курса. Также роль играет ожидание помощи от стран Запада и чрезмерной коррупции.