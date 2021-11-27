Handelsblatt: газопровод «Северный поток — 2» могут запустить без сертификации

Штраф за запуск газопровода «Северный поток — 2» без сертификации обойдется в сумму «не более миллиона евро», информировало немецкое федеральное сетевое агентство (BNA).

При некоторых обстоятельствах газопровод может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации, пишет немецкая газета Handelsblatt. В истории были случаи, когда трубопроводы начинали работу до того, как их сертифицировали, например, так были введены в эксплуатацию проекты NEL и EGL 401. Штраф не так уж велик.

«Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока — 2» равняются не менее десяти миллиардам евро», — отметили авторы материала.

Однако BNA читает, что российский проект сравнивать с прошлыми случаями можно лишь с натяжкой. Тем не менее такой альтернативный сценарий может показаться оператору «заманчивым» с учетом высоких цен на газ, поскольку «Газпром» сэкономит средства на выплатах за транзит газа через Украину.