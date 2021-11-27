Сатановский рассказал, когда Киев и Запад перестанут писать глупости про «вторжение»

Если собрать все опубликованные в прессе прогнозы Запада о грядущем «российском вторжении» на Украину, уже наберется на пару томов энциклопедии. При чем все эти идеи мало соотносятся с реальными возможностями российской армии.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает известный российский политолог Евгений Сатановский, по словам которого на Западе детально обсуждают все возможные варианты «российской агрессии», рассматривая вопросы тактики и стратегии, не забывая при этом и про узкие места в логистике, хотя все эти измышления являются не более, чем бредом

«Скажем, гениальная публикация в американских СМИ насчет того, что российская армия, оторвавшись от своих границ, воевать не сможет: в Европе колея железнодорожная уже, чем у нас, а снабжение российской армии, как известно, в основном происходит по железным дорогам…, — приводит пример Сатановский. — Хотя если воевать на бронепоездах, тогда конечно, автор этой идеи прав».

При этом почему-то никто из западных стратегов и тактиков не вспомнил про фуражную базу – конницу, тачанки, удивляется политолог.

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Также, почему-то авторы западных аналитических материалов не задаются вопросом, как во время Великой Отечественной войны советская армия дошла до Берлина и Вены, если европейская железнодорожная колея так отличается от российской. И как российские Воздушно-космические силы воюют сейчас в Сирии.

«И вообще, как те, кто это пишет, себе современную войну представляют? Без авиации, ракет, танков, БТР и грузовиков, что ли? Ну, а транспорт, повторим, если не железнодорожный, то гужевой, либо караванный, с использованием вьючных верблюдов, мулов и яков?» — задается вопросами Сатановский.

И особенно анекдотично, по его словам, все эти рассуждения о возможном «российском вторжении» на Украину выглядят на фоне того, как сами украинские военные наращивают активность в Донбассе, и особо не скрываясь провоцируют там обострение военного конфликта.

Украинские военные, отмечает эксперт, действуют так решительно, что либо уверены в своей способности «порвать Россию», либо в том, что за них в случае чего непременно вступятся «старшие братья» — те, которые все время им что-то обещают, и периодически подкидывают оружие.

«То ли свято уверены в том, что (президента РФ Владимира) Путина можно провоцировать вечно, без малейших для себя последствий. В чем в свое время (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили тоже был уверен, — отмечает Сатановский. — И уже так все они надоели, и стратеги из Киева, и все их кураторы и союзники, что даже хочется, чтоб наконец они на что-то решились. А то ждешь, ждешь…»

И главное, заключает политолог, возможно, в этом случае они хотя бы на какое-то время перестанут писать глупости, и дадут россиянам от них отдохнуть.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Напомним, ранее СМИ сообщили, что, по мнению американской разведки, «наступление» российской армии на Украину может начаться в январе 2022 года. Как пишет агентство Bloomberg, Россия могла бы начать вторжение и раньше, но ей помешает большое количество грязи из-за затянувшейся осени. Поэтому Москве, для реализации ее агрессивных планов придется дождаться, когда январские морозы сделают дороги проходимыми и пригодными для «крупномасштабного военного вторжения».

Подобные сообщения уже опровергла Служба внешней разведки РФ. А официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что все сообщения о якобы готовящемся вторжении являются информационными вбросами, и делаются исключительно ради нагнетания ситуации.