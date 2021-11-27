WSJ: США могут сократить учения в Европе во избежание конфронтации с Россией

Власти США могут уменьшить количество проводимых военных испытаний в Европе, чтобы избежать конфронтации с Россией. Об этом написала газета Wall Street Journal.

В свете образовавшейся «напряженности» на границе России и Украины администрация американского лидера Джо Байдена рассматривает несколько вариантов течение отношений с Москвой. В их числе укрепление обороноспособности Украины.

Для этого Вашингтон будет поставлять Киеву дополнительное вооружение. Такое развитие событий также предусматривает введение санкций против России.

Другой план Белого дома — «снижение риска конфронтации с Москвой, в том числе путем ограничения числа проводимых США военных учений в Европе». Об этом пишет Wall Street Journal.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала приближение американского эсминца Arleigh Burke к Черному морю. По ее словам, это повышает градус напряженности между Россией и США, передает телеканал «360».