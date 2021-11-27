Бондаренко: украинцы сами виноваты в том, что газ для них дороже, чем для Сербии

Раздражение Киева по поводу низких цен на газ, установленных Россией для Сербии и Молдавии, является признанием украинского руководства собственной неспособности отказаться от русофобской политики и договориться о выгодных условиях.

Такое мнение высказал политолог Олег Бондаренко, комментируя возмущенный комментарий Сергея Макогона, возглавляющего компанию «Оператор ГТС Украины», об успехе состоявшихся накануне переговоров сербского президента Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам переговоров сербам удалось продлить контракт на покупку российского газа по цене 270 долларов за тысячу кубометров.

«Белоруссия платит 128 долларов. А Молдова получила цену 460 долларов за тысячу кубометров. Очевидно, что политическая лояльность является важной составляющей формулы, по которой «Газпром» рассчитывает цену на газ для своих клиентов», — с возмущением написал Макогон в социальной сети Facebook.

Prt Scr youtube.com / ГазПравда

Однако, по мнению Олега Бондаренко, украинцы совершенно напрасно возмущаются кажущейся им «несправедливостью», ведь они сами приложили все усилия, чтобы как можно сильнее испортить отношения с Россией.

Комментарий Макогона, по словам Бондаренко, является лишь отражением украинской обиды и зависти к Сербии и Белоруссии, получающим газ по низкой цене, в то время как Украина, сама отказавшаяся покупать газ напрямую у РФ, вынуждена приобретать топливо у европейских перекупщиков и сильно за него переплачивать.

«Конечно, нельзя утверждать, что газ это чисто коммерческая история. Мы все видим, что газовая политика – это часть большой геополитики. По этой причине Украина должна получать газ от России по максимально высокой цене. Нечего завидовать. Раньше надо было думать», — подчеркнул Бондаренко.

Напомним, ранее в Молдавии также с завистью прокомментировали итоги успешных российско-сербских переговоров по газу. Как отметил в своем Telegram-канале бывший молдавский премьер-министр Ион Кику, долгосрочный контракт Молдавии с «Газпромом» на газ закончился осенью 2021 года – в разгар европейского энергетического кризиса. За все время действия предыдущего контракта Молдавия заплатила российскому поставщику 95 миллионов долларов. И столько же – 95 миллионов долларов – Молдавия отдала за газ всего за полтора месяца, покупая топливо на спотовых рынках, пока власти вели переговоры по условиям нового контракта.

«Сербия добилась лучшей цены на газ – 270 долларов за тысячу кубометров. Это даже около 20 долларов меньше предыдущей цены. Вот как они умеют вести переговоры», — добавил бывший премьер-министр Молдавии.