Серийное изготовление гиперзвуковых ракет «Циркон» началось в России

Серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) России стартовало. Об этом заявил источник, близкий к Минобороны.

Изготовлением вооружения занимается Реутовское НПО машиностроения. По словам источника, серийное производство уже идет, при этом государственные испытания «Цирконов» с надводного носителя будут продолжаться и дальше.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 3 ноября заявил, что гиперзвуковая ракета будет поступать на вооружение в Военно-морской флот страны с 2022 года.

Минобороны провело успешный пуск «Циркона» с фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Ракета поразила надводную цель в Белом море. Испытания вооружения продолжатся в декабре текущего года.

Ранее израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми заявил, что ракеты «Циркон» наземного базирования помогут окончательно утвердить победу России над США, передает телеканал «360».