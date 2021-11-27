Журналист Гордон назвал пресс-конференцию Зеленского игрой очень постредственного актера

Украинский журналист Дмитрий Гордон во время эфира одной из программ прокомментировал пресс-конференцию главы государства Владимира Зеленского, которая состоялась 26 ноября.

Гордон сообщил, что глава украинского государства во время пресс-марафона на постоянной основе врал, был агрессивен и ругался с журналистами. По мнению Дмитрия, мероприятие было «игрой очень постредственного актера».

Журналист напомнил, что Владимир Зеленский обещал не баллотироваться на второй президентский срок. По мнению Гордона, порядочные люди не могут разговаривать о вероятном выдвижении после таких слов. Он также подчеркнул, что глава украинского государства не выполнил ни одно из предвыборных обещаний. Журналист подытожил, что действующий украинский лидер «для него умер».