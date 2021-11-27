Читатели британского Daily Mail: НАТО планирует наступление на Россию через Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия держит под контролем границы страны и готова защищаться от «любого вида агрессии со стороны России». Однако читатели британского издания Daily Mail раскритиковали слова политика.

При этом Зеленский также сообщил, что на Украине 1 декабря планируется государственный переворот, к которому якобы причастна Россия. По мнению читателей Daily Mail, скорее Москва готовиться к тому, что вооруженные силы НАТО нападут на нее с территории Украины.

«А не может быть так, что Россия перемещает войска по своей собственной территории и просто готовится защищаться на случай, если НАТО, подогреваемая разглагольствованиями из Киева, нападет на них через Украину?» — написал один из пользователей.

Помимо этого, читатели издания высмеяли заявление Зеленского о государственном перевороте. По их мнению, беспокойство украинского лидера по этому поводу иронично, поскольку нынешнее правительство страны пришло к власти ровно таким же способом.

При этом слова Зеленского о госперевороте всерьез озадачили Вашингтон. Как сообщили в Госдепе США, они пытаются получить от Украины ответ после заявления президента страны, передает «Царьград».