Байден заявил о намерениях провести переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал поговорить со своими коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

С таким заявлением он выступил перед журналистами, трансляцию конференции вел американский телеканал CNN. Ранее Путин уже встречался с Байденом лично в июне.

При этом, как отметили российские представители, следующая встреча президентов России и США возможна до конца этого года. Сам Байден также допустил возможность переговоров с коллегами из России и Украины.

«Со всей вероятностью», — ответил американский лидер на вопрос журналистов.

Ранее немецкий политолог Александр Рар сообщил, какие препятствия мешают укреплению союза Москвы и Вашингтона. По его словам, Байден попытался наладить отношения с Россией, однако тут же получил удар в спину со стороны Демократической партии, передает «Царьград».