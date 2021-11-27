Экс-глава ГУР МО Украины Бурба намерен судиться с Зеленским из-за его слов

Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба сообщил, что будет судиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Поводом для этого послужило заявление политика о причинах увольнения Бурбы с должности.

По словам Зеленского, экс-начальник ГУР МО Украины якобы сообщил ему сведения о происхождении коронавирусной инфекции, а также формулу вакцины. Однако, когда президент страны передал эти данные медикам, те ответили, что «это ноль». Как сообщил Зеленский, этим Бурба подорвал доверие к себе. При этом бывший начальник ответил, что был удивлен услышать подобное от украинского лидера, поскольку он сам вакцинирован.

«Я не могу проигнорировать слова президента в мой адрес… Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе», — рассказал он в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Помимо этого, ранее Зеленский удивил официального представителя МИД России Марию Захарову своим заявлением. По его словам, украинцы, попавшие под санкции СНБО, являются не людьми, а особями, передает «Царьград».