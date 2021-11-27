Экс-спикер Рады Разумков примет участие в грядущих выборах президента Украины

Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что намерен баллотироваться в президенты страны на следующих выборах. Он также отметил, что планирует создать свою партию.

Решением членов украинской партии «Слуга народа» Разумков был отстранен от должности спикера Рады 7 октября. По словам депутатов, политик больше не являлся частью команды, а также действовал вразрез с интересами партии. Однако Разумков с этим утверждением не согласен. Он заявил, что будет участвовать в следующих президентских выборах на Украине.

«Будут выборы — потом пойдем. Я говорил, я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я также приму участие», — сообщил экс-спикер в эфире «Свободы слова Савика Шустера».

Тем не менее, недавно Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что нашел «лазейку», благодаря которой политик сможет баллотироваться на второй срок. Однако для этого украинскому лидеру придется «пожертвовать имиджем», передает «Царьград».