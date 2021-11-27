Социолог Шугалей назвал показательным использование «дворник-шеринга» для пиара Смольного

Случай с «дворник-шерингом», в рамках которого корреспондента «Мойки» использовали в записи телевизионного сюжета и не заплатили, является показателем работы петербургских властей, считает социолог Максим Шугалей.

Не так давно ученый сам пострадал от действий губернаторской команды. Поэтому, утверждает Шугалей, заступиться за журналиста он не сможет.

«Сам пострадал от их действий во время предвыборной кампании. Но готов отдать обещанную ему губернатором тысячу рублей, чтобы просто-напросто не позорить наш город», — заявил социолог в своем Telegram-канале.

Журналист «Мойки» ради репортажа принял участие в так называемом «дворник-шеринге», убирать снег его вызвали в дождь. Однако вместо уборки участнику акции велели дать интервью под диктовку пресс-секретаря администрации Калининского района Юлии Лебединовой. Она прочла корреспонденту историю о том, как он увидел объявление о наборе помощников для уборки снега в группе Калининского района и попросила повторить это на камеру. Видеозапись имеется в распоряжении Мойки78.