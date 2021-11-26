Захарова: Зеленский показал сущность киевского режима после слов об «особях»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, что люди, попавшие под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), являются «особями», чудовищно. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции. Как отметил президент, он не считает попавших под санкции СНБО граждан за людей. По словам Захаровой, слова украинского лидера полностью отражают «киевский режим». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не "киевский режим". И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно», — сообщила Захарова.

Помимо этого, ранее официальный представить МИД России разоблачила Соединенные Штаты перед европейскими партнерами. По ее мнению, «санкции начинают выглядеть как одержимость», передает «Царьград».