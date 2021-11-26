Партия ОПЗЖ: между действиями Зеленского и интересами народа существует пропасть

Депутаты партии «Оппозиционная платформа» заявили, что между действиями украинских властей и интересами граждан существует пропасть. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

В тексте сказано, что после пресс-марафона украинского президента Владимира Зеленского стало ясно, почему власть страны продолжает терять доверие народа. По словам депутатов, граждане хотели услышать от Зеленского внятные ответы на вопросы: как будет решаться энергетический кризис, инфляция и когда в страну вернется мир.

«Вместо этого страна увидела политический балаган, построенный на угрозах, давлении и манипуляциях», — сказано в заявлении.

В «Оппозиционной платформе» отметили то, как Зеленский был доволен своими решениями и действиями. Как уточнили члены партии, «его настроения не портит ни рост цен, ни веерные отключения электроэнергии, ни рекордная безработица и нищета людей».