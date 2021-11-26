Бизнесмен Ахметов опроверг слова Зеленского о его причастности к госперевороту

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что слова главы украинского президента Владимира Зеленского о втягивании его в якобы планы по госперевороту на Украине являются ложью. Информацию об этом передал пресс-центр компании «Систем кэпитал менеджмент».

Бизнесмен отметил, что его возмущает распространение «этой лжи», независимо от того, какой мотив преследует Зеленский.

Ахметов добавил, что продолжит «защищать свободу, демократию, экономику и свободу слова в стране». Он это будет делать «как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель» Украины. По словам бизнесмена, он сделает все от него зависящее, чтобы в стране не было цензуры и авторитаризма.