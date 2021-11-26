Актриса Васильева призналась, что считает звезд-антиваксеров преступниками

Актриса театра и кино Татьяна Васильева призвала принудительно ставить прививки против COVID-19 знаменитостям-антиваксерам.

Эпидемиологическая обстановка в России до сих пор остается неблагоприятной. На фоне увеличения темпов заболеваемости действуют коронавирусные ограничения.

Некоторые граждане России, в том числе и звезды, по-прежнему ищут способы избежать вакцинации, несмотря на призывы врачей. Многие знаменитости выступают против прививок, хотя при этом не являются медицинскими специалистами.

Васильева заявила, что звезд-антиваксеров считает преступниками, потому что они имеют немалое влияние на общество. Против прививок от COVID-19 выступают певец Юрий Лоза, актриса Мария Шукшина, а также ряд других знаменитостей. Васильева считает, что их нужно вакцинировать насильно. Об этом она заявила в рамках беседы с PopCornNews.

«Они преступники против своего народа, должны быть наказаны. Должны сидеть, помалкивать и не высовываться, пока кто-нибудь не придет и не сделает им вакцину насильно», — категорично высказалась звезда.

Артистка отметила, что меры необходимо делать более жесткими, так как в противном случае конфликт на тему необходимости прививок не закончится вовсе. Васильева назвала позорной ситуацию, что в настолько крупной стране как Россия привито всего 30% населения.