Россия должна ответить на попытки Европарламента испортить репутацию страны в мире. С таким призывом выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий отреагировал на проект резолюции законодательного и представительного органа ЕС, который призывает ввести санкции против «ЧВК Вагнера». По мнению ЕП, в нее входят любые граждане РФ, работающие за границей.

«Я бы все-таки попытался пригласить господ из Евросоюза, чтобы просто обсудить и вразумить их, ведь складывается ощущение, что людей кто-то очень сильно обманывает. Полагаю, тут торчат и пованивают франко-англо-американские усы», — констатировал Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Депутат также положительно оценил обращение социолога и главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Ученый ранее написал дипломату письмо, в котором попросил защитить россиян от нападок Запада.

Глава СОМБ Александр Иванов ранее призвал снять неприкосновенность с евродепутатов за вбросы о гражданах РФ в ЦАР. Руководитель российских специалистов также намерен обратиться в силовые органы для возбуждения уголовного дела по факту клеветы.