Захарова: Россия обеспокоена снятием кандидатуры сына Каддафи с выборов в Ливии

Россия обеспокоена исключением кандидатуры сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама на выборах президента страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала снятие кандидатуры Сейфа аль-Ислама Каддафи с выборов главы государства. По ее словам, сын экс-лидера набирает все большую популярность, о чем свидетельствуют соцопросы.

«Такая дискриминация вызывает определенное беспокойство», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что Россия всегда выступала за предоставление представителям всех ливийских общественно-политических кругов равных возможностей участвовать в выборах.

Al Hadath ранее сообщил об отказе четырем кандидатам на участие в избирательном процессе по «юридическим причинам». Среди этих людей оказался и сын Каддафи. Выборы в Ливии запланированы на 24 декабря.