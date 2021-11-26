Зеленский ответил журналисту Гордону на слова о его политической смерти

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал оценку журналиста Дмитрия Гордона о его успехах на посту главы государства.

По его словам, журналист прикладывает слишком много усилий, чтобы не допустить его переизбрания на второй президентский срок.

«Гордон аж из штанов выпрыгивает и кричит: не должен идти... Разве это главное? Я там не вижу, как дети мои растут, вот это я должен. Должен только им. Позорище», — сказал Зеленский на пресс-конференции, посвященной середине его каденции.

Ранее Гордон в ходе выступления в политическом ток-шоу заявил, что Зеленский для него умер как президент. Вместе с тем журналист добавил, что карьера политика закончится после истечения срока полномочий.