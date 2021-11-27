Sohu: экипаж эсминца США в Черном море впал в панику из-за российского вертолета

Всего один военный самолет России, зависнув рядом с пересекавшим Черное море американским ракетным эсминцем Porter, привел команду корабля ужас и заставил моряков панически готовится к бою.

Об инциденте рассказывает китайское издание Sohu, авторы которого напоминают, что для России Черноморский регион имеет особое стратегическое значение и поэтому она внимательно наблюдает за любой активностью там западных стран. Перевод материала на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».

Также Россия не обошла вниманием и недавний заход в Черное море трех американских кораблей, собиравшихся принять участие в военно-морских учения, и в том числе перемещения ракетного эсминца Porter.

По информации китайских журналистов, команда эсминца была скованна ужасом, когда к кораблю приблизился российский военный вертолет, который завис рядом на некоторое время.

«По имеющимся данным, неделю назад, когда американский эсминец USS Porter пересекал Черное море, внезапно сработали сигналы тревоги, — говорится в статье Sohu. — Моряки USS Porter вышли на палубу и уже готовились принять бой».

В воздухе между американским эсминцем и российской винтокрылой машиной разлилось такое напряжение, что он буквально искрил, отмечают китайские журналисты. По их словам, всего один вертолет российских Вооруженных сил чрезвычайно напугал американских моряков, находившихся на боевом корабле с крылатыми ракетами на борту.

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Напомним, ранее издание Sohu напомнило об одном из российско-американских инцидентов времен холодной войны. Тогда советский пилот на истребителе Су-27 сбил спесь с американского боевого корабля, приблизившегося к границам СССР в северных широтах. В ответ на оскорбительные жесты находившихся на палубе американских моряков, советский пилот на истребителе снизился и пролетев прямо над кораблем окатил обидчиков керосиновым душем.