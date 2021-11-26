Политолог Миронов назвал заявление о «госперевороте» на Украине попыткой отвлечь внимание

Никакого госпереворота на Украине не произойдет, уверен политолог Григорий Миронов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся госперевороте в стране. Революция намечена на 1 декабря, рассказал он.

Миронов не поверил в информацию об этом. По мнению политолога, таким образом Зеленский попытался отвлечь украинцев от экономических проблем с помощью интересных информационных поводов и поиска врагов. Эксперт напомнил, что Зеленский является актером, поэтому продолжает играть роль. Кроме того, он хочет показать своим американским кураторам, что на что-то способен, поэтому для него нужно выделять еще больше денег, пишет «ПолитРоссия».

Миронов не исключил, что история о госперевороте могла стать выдумкой Службы безопасности Украины (СБУ), которая обманула президента. Ложную информацию сотрудники ведомства могли предоставить главе государства, чтобы получить выслугу.

«Записали какие-то разговоры в кафе, а теперь бьют себя в грудь, мол, посмотрите, оградили от переворота президента», — высмеял ситуацию политолог.

Ранее Зеленский раскритиковал украинского журналиста Дмитрия Гордона. По словам главы государства, представитель СМИ «аж из штанов выпрыгивает», чтобы Зеленский не пошел на второй президентский срок.