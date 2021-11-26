«Происходят каждый год»: родственница погибшего горняка о проблемах с шахтой «Листвяжная»

Близкая родственница погибшего горняка Бориса Пиялкина при взрыве в кузбасской шахте «Листвяжная» рассказала, что серьезные происшествия на предприятии происходят ежегодно.

«Он недавно вышел из больницы после перелома ноги на работе. Когда он вернулся в шахту, там произошел пожар», — отметила женщина.

Она добавила, что Борис объяснил свою травму тем, что неудачно приземлился на ногу во время прыжка с ленты. Кемеровчанка рассказала, что после первого пожара в середине ноября горняк пришел домой и плакал от страха, пишет телеканал «360».

«Серьезные происшествия происходят каждый год. Такая ситуация с метаном практически на каждой шахте, но каждый раз горняки возвращаются к работе», — заявила родственница погибшего.

Шансы выжить у шахтеров были минимальны, и только при условии, если бы они вовремя добрались до «кислородного кармана». Однако ее член семьи, по слухам, находился в тупике. О случившемся семьи горняков узнали от выживших.