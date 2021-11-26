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Глава Росуглепроф Мохначук: опыт помог выжившему в Кузбассе горняку выбраться из шахты

Происшествия
Глава Росуглепроф Мохначук: опыт помог выжившему в Кузбассе горняку выбраться из шахты

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук рассказал, что знание горного дела помогло спасателю выбраться из шахты «Листвяжная».

Выбраться из западни горноспасателю помогла воля к жизни, а также опыт и умение пользоваться системой выживания в тех условиях, в которых ему пришлось оказаться.

«Плюс знание горного дела, горных выработок, ликвидации аварии», — сказал специалист в комментарии телеканалу «360».

Мужчина обратил внимание интервьюеров на то, что у горноспасателей есть специальные аппараты, с помощью которых можно дышать минимум четыре часа. Помимо основного такого устройства, есть еще одно запасное.

«У нас же как, метан — это легкий газ, он наверху, он не столько вредный для здоровья, сколько опасный для взрыва. А угарный газ тяжелый, он стелется по земле. Если встать так, что у тебя внизу в ногах будет повышенная концентрация [газа], но есть струя, которая несет свежий воздух на уровне головы, там может быть минимальная концентрация CO и можно дышать», — объяснил Мохначук.

#шахта #спасатель #кузбасс