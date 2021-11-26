Биолог Чумаков считает, что новый штамм COVID-19 может быть опаснее «Дельты»

Новый вариант коронавируса может быть потенциально опаснее дельта-штамма, заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков.

По словам специалиста, вариант COVID-19, который ранее был выявлен в Африке, может быть особо опасен, так как там проживает множество людей, больных приобретенным иммунодефицитом. Кроме того, вирус, который зарождается в организме таких пациентов, при попадании к здоровому человеку начинает бороться с иммунной системой. Однако в случае с иммунодефицитом все происходит иначе.

«Поскольку иммунитет слабый, происходит его постоянное присутствие, и в процессе нахождения там он начинает мутировать, и при этом образуются такие варианты, которые способны как можно дольше задержаться в организме, то есть это такой биорезервуар, в котором происходит эволюция вируса», — объяснил Чумаков в беседе с Lenta.ru.

Таким образом, новый штамм может оказаться опасным, так как прошел много стадий мутаций. Медик отметил, что сейчас необходимо исследовать все свойства нового варианта.

Штамм B.1.1.529 был обнаружен в Африке в середине ноября. Британские ученые предположили, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.