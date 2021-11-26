Кандидатура Олафа Шольца на пост канцлера Германии не вызывает никаких возражений. Соответствующим мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.

По мнению Рара, с новым канцлером ФРГ можно и нужно установить связь. Никто не подходит на роль нового канцлера Германии лучше, чем Шольц, подчеркнул он.

Немецкий политолог также сделал неожиданное сравнение Шольца с немецким социал-демократическим политиком Вилли Брандтом, который являлся канцлером Германии в 1969-1974 годах. Известно, что последний был удостоен Нобелевской премии мира 10 декабря 1971 года за огромный вклад в улучшение международных отношений.

Стоит отметить, что, по словам Рара, для Шольца крайне важно дать Германии газовую безопасность через газопровод между российской и немецкой сторонами «Северный поток — 2». Тем самым он раскрыл правду о взглядах нового канцлера ФРГ на «СП-2».

Ранее сообщалось, что церемония прощания Ангелы Меркель с постом канцлера Германии пройдет под песню панк-рокерши из ГДР Нины Хаген. Соответствующее заявление сделал журнал Spiegel.