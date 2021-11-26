Правозащитница Анджела Клемонс обсудила с представителями Фонда борьбы с репрессиями проблемы уголовной системы США и связала рост заключенных в тюрьмах с коррупционными схемами заработка.

США находятся в лидерах по показателям заполненности мест ограничения свободы. В американских тюрьмах насчитывается почти 2,5 млн заключенных. Глава Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада обсудила проблемы переполненности тюрем с правозащитницей Анджелой Клемонс. Активистка уверена: большое число заключенных напрямую связано с коррупционными методами заработка, передает Федеральное агентство новостей.

«Заключенных в США настолько много из-за коррупции. Они хотят заполнить тюремные койки, потому что некоторые тюрьмы получают $65 000 в год на одного заключенного. Так что это определенно рабский труд», — предположила Клемонс в беседе с российским ФБР.

Правозащитница убеждена: ЦРУ воспользовалось идеей борьбы с наркотиками в качестве предлога для строительства новых тюрем и заполнения их заключенными. Со временем это превратилось в «многомиллиардную индустрию». Клемонс также отметила, что пропаганда в США настроила американцев против осужденных, поэтому мало кто задумывается о правомерности судебных решений в отношении заключенных.