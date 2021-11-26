Сопротивление Литвы «торговой агрессии» Китая за деньги США ударит по Клайпедскому порту

Финансовое вознаграждение США за борьбу с Китаем не поможет Литве компенсировать потерю китайских грузов в Клайпедском порту. Ведь поддерживая Вильнюс в его стремлении сопротивляться «торговой агрессии» Пекина, Вашингтон, прежде всего, помогает самому себе. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала RuBaltic.

Ранее Литва подписала соглашение с американским Экспортно-импортным банком (Ex-Im Bank) о прямых займах на $600 млн. Этой суммой смогут воспользоваться компании обеих стран, желающих углубить торгово-экономические связи между США и Литвой. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис воспринял эту сделку как большую победу в противостоянии с Китаем.

«Задумка министра иностранных дел Литвы проста и банальна: американцы компенсируют Литве потери от разрыва торговых связей с Поднебесной. Выпадающие объемы китайского импорта частично заменят американские товары, а литовские компании, которые экспортировали свою продукцию в Китай, переориентируются на рынок Соединенных Штатов. В этом им помогут займы Ex-Im Bank», — объяснили аналитики.

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Впрочем, в издании напомнили, что американский банк предложил свою помощь не на безвозмездной основе — деньги все равно придется возвращать. При этом Литве никто не гарантирует, что ее товары будут пользоваться спросом в США.

«Открытым остается вопрос, как будет распределяться общий объемов займов между литовскими и американскими компаниями. Ex-Im Bank наверняка будет отдавать предпочтение последним. "Помогая" Литве бороться с Китаем, он помогает в первую очередь отечественному бизнесу», — подчеркнули эксперты.

По мнению аналитиков, американцы не смогут компенсировать Клайпедскому порту потерю китайских грузов. Президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка убежден, что для транзитной отрасли страны это станет тяжелым ударом.

«Перевалка контейнеров в Клайпедском порту сократится примерно на 30–50%, и пострадает не только порт, но и вся логистическая цепочка — компании будут выбирать польские и латвийские порты, что увеличит стоимость перевозок и сделает товары дороже», — посетовал он.

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Ранее Китай понизил уровень дипотношений с Литвой до уровня поверенных в делах после того, как республика открыла представительство Тайваня в Вильнюсе. В Пекине подчеркнули, что таким образом Литва нарушила взятые на себя политические обязательства, закрепленные в коммюнике об установлении дипотношений.

«Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительный протест, китайская сторона приняла решение о понижении дипломатических отношений между двумя странами до уровня поверенного в делах», — сообщили в МИД страны.