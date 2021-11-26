Мураховский высмеял решение Лондона направить танковую бригаду в Европу

Никакой угрозы для Германии со стороны России нет, поэтому переброска в ФРГ британской танковой бригады выглядит как медийный хайп.

Об этом газете «Взгляд» заявил военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя новость о том, Великобритания может направить в Германию бронетехнику «на случай войны с Россией».

«Все это больше относится к сфере информационного пространства и хайпа. Любой может взять линейку, приложить к карте и прикинуть, какое расстояние между ближайшей нашей танковой частью где-нибудь под Воронежем и, например, Рейном, куда они эту бригаду собираются направить. Просто смешно», — заявил по этому поводу военный эксперт.

При этом Мураховский напомнил, что теоретически британская военная техника по местным нормам «вроде ничего так», но на практике она не показала никаких выдающихся результатов.

«Их новая машина среднего класса Ajax – весьма неоднозначна. Challenger 3 – тоже своеобразный танк, рекордсмен по боевой массе, имеет необычные системы вооружения. Boxer – давно известный, популярный в ряде стран бронетранспортер, но тоже не какая-то вундервафля», — перечислил эксперт.

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А структура соединения британских сухопутных войск, по его оценке, это просто недоразумение. У Великобритании сейчас всего четыре боеготовых бригады и лишь два танковых полка, из которых один они якобы собираются направить в Германию.

«Полк у британцев входит в состав бригады, что, с точки зрения наших военных, странновато. Полк состоит из рот, в нем нет батальонов, — напомнил Мураховский. — Так что военнослужащие этой бригады прекрасно будут служить в Германии. Там повышенный оклад, Россия очень далеко и можно наслаждаться немецкой архитектурой, девушками и пивом. Главное, с виски не смешивать».

Напомним, ранее командующий сухопутными войсками Великобритании генерал-лейтенант Ральф Вуддисс сообщил о планах Лондона оказать Германии помощь на случай гипотетической войны с РФ, отправив туда сотни единиц военной техники.

Лондон намерен осуществить масштабную трансформацию британских вооруженных сил и создать за пределами страны три военные базы – в Германии, Омане и Кении.