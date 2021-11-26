Многодетная семья может оказаться в долговой яме из-за проблем в сфере ЖКХ Петербурга

Сосед-должник оставил без газа многодетную семью в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Коммунальщики решили отключить квартиру от газоснабжения, а заодно лишили еще нескольких человек, в том числе пятерых несовершеннолетних, возможности приготовить еду и помыться.

Инцидент случился в доме на улице Лизы Чайкиной. Обслуживающая дом организация перекрыла подачу газа в квартиру должнику, но через нее транзитом топливо шло в другое жилье. Таким образом без газа остались ни в чем неповинные люди. Как рассказала многодетная мать «Фонтанке», ее семья исправно оплачивает коммунальные счета, но теперь вынуждена жить в нечеловеческих условиях из-за долгов за ЖКХ другого человека и очень трудоемкой системы решения этого вопроса в органах муниципальной власти.

«У меня пять детей, все несовершеннолетние, младшему только исполнилось четыре месяца. В итоге ни приготовить, ни помыться нормально, у нас колонка», — заявила журналистам раздосадованная петербурженка.

Отмечается, что в обслуживающей дом организации ей предложили оплатить долги соседа, которые за два года составили 10 тыс. рублей. Как оказалось, поставщик газа не имеет данных о том, как внутри дома идут трубы и вряд ли будет с этим разбираться. В таком случае просьба заплатить за других людей может перерасти в постоянное «обязательство».

Когда специалисты убедились, что по ошибке отключили еще одну квартиру, было решено возобновить подачу газа. Тут обнаружилось, что в системе утечка. По версии петербурженки, сосед-должник мог открыть конфорки, чтобы многодетной семье не удалось снова подключиться к магистрали. Женщина пояснила, что соседа не устраивают пятеро детей за стенкой.

«Наша семья ему не нравится. Дети шумят, он стучит в стенку, но с пятью детьми тишины все равно не добиться. Возможно, он нас так выживает», — добавила жительница квартиры.

В итоге попасть в квартиру к должнику удалось, и трубу наполнили газом. Многодетная мать обратилась в снабжающую газом организацию с требованием немедленно отделить их квартиру от трубы соседа. В противном случае петербурженка намерена идти в суд.

Ранее стало известно, что в Невском районе Санкт-Петербурга без горячей воды и отопления остались 69 жилых домов, семь детских садов и несколько больниц. Аналогичные случаи были зафиксированы в Приморском и Курортном районах, хотя губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о 100% готовности города к отопительному сезону.