Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову после публикации резолюции Европарламента против «ЧВК Вагнера».

Социолог призвал российского дипломата защитить граждан страны от нападок Запада. По его словам, резолюция ЕП содержит призыв к странам Евросоюза ввести санкции против «ЧВК Вагнера», под которой они имеют в виду любых российских граждан, работающих за рубежом. Как отметил Шугалей, главной целью этого документа является дискредитация России. Европарламент сообщает о неких нарушениях, но доказательств этому по-прежнему нет, добавил глава ФЗНЦ.

«Например, с начала 2020 года после того, как отечественные специалисты показали свою эффективность в подготовке армии ЦАР для борьбы с вооруженными группировками и террористами, началась дискредитационная кампания против российских инструкторов в СМИ, основанная на фейках», — цитирует Шугалея Федеральное агентство новостей (ФАН).

Он подчеркнул, что эта резолюция наносит ущерб России на международной арене, поэтому МИД должен защитить честь и достоинство граждан.