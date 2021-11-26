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Социолог Шугалей назвал дискредитацию России целью резолюции Европарламента против «ЧВК Вагнера»

Политика
Социолог Шугалей назвал дискредитацию России целью резолюции Европарламента против «ЧВК Вагнера»

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову после публикации резолюции Европарламента против «ЧВК Вагнера».

Социолог призвал российского дипломата защитить граждан страны от нападок Запада. По его словам, резолюция ЕП содержит призыв к странам Евросоюза ввести санкции против «ЧВК Вагнера», под которой они имеют в виду любых российских граждан, работающих за рубежом. Как отметил Шугалей, главной целью этого документа является дискредитация России. Европарламент сообщает о неких нарушениях, но доказательств этому по-прежнему нет, добавил глава ФЗНЦ.

«Например, с начала 2020 года после того, как отечественные специалисты показали свою эффективность в подготовке армии ЦАР для борьбы с вооруженными группировками и террористами, началась дискредитационная кампания против российских инструкторов в СМИ, основанная на фейках», — цитирует Шугалея Федеральное агентство новостей (ФАН).

Он подчеркнул, что эта резолюция наносит ущерб России на международной арене, поэтому МИД должен защитить честь и достоинство граждан.

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