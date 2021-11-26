Личная охрана президента Украины сбила с ног журналистку телеканала «Прямой» в Киеве

После пресс-конференции в Киеве на выезде из здания охранники президента Украины Владимира Зеленского сбили с ног тележурналистку. Девушке понадобилась медицинская помощь.

Глава Украины провел встречу, длительность которой составила более пяти часов. Когда она закончилась, Зеленский собрался ехать домой, как увидел толпу журналистов, не попавших на конференцию.

Во время его посадки в личный автомобиль началась давка. Охранники пытались сдержать натиск сотрудников СМИ и грубо оттолкнули девушку, работающую на телеканале «Прямой». В результате она получила ушиб руки и незначительную рану. Телохранители оперативно расселись по машинам и уехали, сопровождая главу страны. Все обстоятельства выясняются.