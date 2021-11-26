Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и Африки из-за нового штамма COVID-19

Въезд в Россию иностранцев, живущих на территории Гонконга и ряда стран юга Африки, будет ограничен с 28 ноября из-за нового штамма коронавирусной инфекции.

Соответствующее заявление сделали в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в пятницу, 26 ноября. Так, на территорию России начиная с 00 часов 00 минут 28 ноября 2021 года, будет закрыт въезд для иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, специального административного района Гонконг. Кроме того, под запрет попадают граждане других государств, находящиеся на вышеперечисленных территориях в течение последних 10 суток.

Новый штамм коронавируса был ранее зафиксирован среди жителей Ботсваны, ЮАР и Гонконга. Мутация получила название B.1.1.529.